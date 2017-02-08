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Сила Стоуна

08.02.2017 18:20
Сила Стоуна

Свежий выпуск журнала Total Film пролил свет на важную деталь сюжета фантастического блокбастера «Лига Справедливости» Зака Снайдера, подтвердив давний слух о тесной связи Киборга и Материнских ящиков.

Три мистических объекта, названных Материнскими ящиками и содержащих в себе невероятную силу, которой хочет завладеть центральный злодей ленты Степпенвулф, находятся в Атлантиде, Амазонии и Земле. Тот, что принадлежит людям, нам показали в одной из сцен «Бэтмена против Супермена», где ученый Силас Стоун спас своего сына Виктора (ныне известного как Киборг) с помощью как раз таки Материнского ящика. Total Film подтверждают, что теперь тело Киборга по сути является Материнским ящиком, поэтому персонаж сыграет ключевую роль в событиях «Лиги Справедливости».

Вновь поверивший в человечество Брюс Уэйн (Бен Аффлек), вдохновившись самоотверженным поступком Супермена, собирает команду металюдей, чтобы противостоять новой, еще более могущественной угрозе. Но, несмотря на возникновение этой беспрецедентной лиги супергероев, состоящей из Бэтмена, Чудо-Женщины (Галь Гадот), Аквамена (Джейсон Момоа), Киборга (Рэй Фишер) и Флэша (Эзра Миллер), уже может быть слишком поздно, чтобы спасти планету от нападения катастрофических масштабов, – гласит синопсис фильма.

Антагонистами выступят Степпенвулф (Киаран Хайндс) и Парадемоны. К роли Альфреда Пенниуорта вернется Джереми Айронс, а Марту Кент снова сыграет Дайан Лэйн. Также на огонек заглянет Лекс Лютор в исполнении Джесси Айзенберга.

Кроме того, в «Лиге» дебютируют Джей Кей Симмонс в роли Джеймса Гордона, Эмбер Хёрд в образе Меры ‒ Королевы Атлантиды и супруги Аквамена, Кирси Клемонс, играющая возлюбленную Флэша, Айрис Уэст, Джо Манганьелло, которому досталась роль наемного суперзлодея Дэфстроука, и Уиллем Дефо, который сыграет Нуидиса Валко – наставника и помощника Аквамена. Образ Ипполиты, матери Чудо-Женщины и Королевы Темискиры, во второй раз примерит на себя Конни Нильсен.

Российская премьера тим-апа супергероев DC ожидается 16 ноября.

 

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