Аня Тэйлор-Джой планирует снова поработать с режиссером «Ведьмы» Робертом Эггерсом и сыграть в ремейке ленты «Носферату. Симфония ужаса» ‒ классического немого хоррора 1922 года. В продюсерах проекта значатся Крис и Элеанор Коламбус.

Оригинальная картина представляет собой неофициальную экранизацию романа «Дракула» Брэма Стокера. В центре сюжета находится Томас Хаттер ‒ служащий агентства недвижимости в вымышленном немецком городе Висбурге, отправляющийся в Трансильванию, чтобы встретиться с графом Орлоком, богатым аристократом, который выразил желание приобрести дом в Германии. Граф ведет себя очень странно, но купчая благополучно подписана, и дом напротив жилища самого Хаттера теперь принадлежит Орлоку. Но вскоре Томас узнает ужасную правду – новоиспеченный хозяин дома является Носферату, древним вампиром.

Эггерс возьмет на себя обязанности режиссера и сценариста ремейка. Съемочный процесс стартует сразу по завершению производства триллера «Стекло» М. Найт Шьямалана, где Тэйлор-Джой исполнит одну из главных ролей.