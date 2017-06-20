Синдром Адама

Первый трейлер военной драмы «Спасибо за службу» с участием Майлза Теллера, сыгравшего солдата Адама Шуманна с посттравматическим синдромом. Также в каст проекта вошли Хэйли Беннетт, Джо Коул и Эми Шумер.

Сюжет ленты основан на одноименной книге американского журналиста Дэвида Финкеля, получившего Пулитцеровскую премию за военные репортажи из Йемена. В центре внимания находится история трех реальных военнослужащих армии США, которые пытаются справиться с посттравматическим стрессом после кампаний в Ираке и Афганистане, но все равно с трудом приживаются на гражданке.

Постановщиком и сценаристом фильма выступил Джейсон Холл – номинант премии «Оскар» за работу над «Снайпером», для которого «Спасибо за службу» стала дебютом в режиссуре.

Премьера картины запланирована на 27 октября.