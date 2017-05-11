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Скандалы офицера

11.05.2017 00:30
Скандалы офицера

Netflix поделились новым трейлером и постером сатирической комедии «Машина войны», где Брэд Питт появится в образе скандально известного генерала Стэнли МакКристала. Также в фильме сыграли Тофер Грэйс, Тильда Суинтон, Бен Кингсли, Энтони Майкл Холл, Уилл Пултер, Эмори Коэн и другие.

Стэнли МакКристал ‒ одиозная фигура в истории антитеррористических операций США. Генерал МакКристал известен широкой общественности тем, что он конфликтовал с Бараком Обамой. Генерал настаивал на увеличении численности американских войск в Афганистане, но не получал того, что просил. После выхода скандальной статьи в Rolling Stone в июне 2010 года, где МакКристал сболтнул лишнего про нескольких высокопоставленных чиновников, рассерженный Обама отправил генерала в отставку.

Лента режиссера Дэвида МишоПо волчьим законам», «Арбалет») основана на документальной книге репортера Майкла Гастингса и посвящен Афганскому периоду в военной карьере МакКристала.

Премьера «Машины войны» запланирована на 26 мая.

 

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