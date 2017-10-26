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Сказочные мотивы

26.10.2017 17:40
Сказочные мотивы

IDS Borjomi Russia запустил новую линейку воды «Святой Источник» специально к выходу нового фильма Disney «Последний богатырь».

Лидер рынка бутилированной воды приглашает поклонников русских сказок и семейного кино стать участниками удивительного приключения для всей семьи. В преддверии широкого проката российского фильма «Последний богатырь» в магазинах появилась новые бутылочки «Святой Источник» с изображением на этикетке главных героев фильма. Новая линейка ориентирована на семейную аудиторию, поэтому выходит в двух форматах – 1,5 и 0,5 л. 

 

«Последний богатырь» – это уникальный российский проект от российского офиса Disney и студии Yellow, Black and White, созданный по мотивам русских народных сказок. В «Последнем богатыре», как и в любой сказке, побеждает добро, а главные герои фильма меняются к лучшему вместе с развитием сюжета. Бренд «Святой Источник» также вдохновляет миллионы людей на новые победы и поддерживает стремления с каждым днем становиться лучше.

Дизайн упаковки со сказочными персонажами помогает прививать здоровую привычку регулярно пить воду каждому члену семьи. Вода с богатырской силой поддержит водный баланс и зарядит энергией, необходимой для совершения ежедневных подвигов.

 

Выпуск новой серии – часть глобального сотрудничества IDS Borjomi Russia и компании Disney в России, которое началось в апреле этого года. В ассортименте «Святого Источника» есть бутылочки на любой вкус: с героями анимационных фильмов Disney «Холодное сердце» и Disney / Pixar «Тачки», Принцессами Disney, персонажами легендарной саги Звёздные Войны и супергероями MARVEL. Учитывая возрастающий интерес потребителей к коллаборациям «Святого Источника» и Disney, в ближайшем будущем можно будет увидеть и другие совместные продукты.

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