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Скрыться от мира

13.01.2017 18:10
Скрыться от мира

Хью Джекман поделился официальным описанием сюжета супергеройской драмы «Логан» – заключительной части трилогии сольных фильмов о Росомахе, после которой актер планирует распрощаться с образом легендарного мутанта.

«В недалеком будущем потрепанный годами Логан ухаживает за больным Профессором Икс (Патрик Стюарт) в убежище на границе США и Мексики. Но попытки Логана скрыться от мира и своего наследия прекращаются ровно на том моменте, когда в их жизни появляется девочка-мутант (Дафна Кин), преследуемая темными силами», – гласит синопсис.

Сценарий написали Майкл ГринБегущий по лезвию 2049») и Дэвид Джеймс Келли. В касте также значатся Стивен Мерчант (Калибан), Бойд Холбрук (Дональд Пирс), Эрик Ла Салль, Дорис Моргадо, Элизабет Родригес, Дэйв Дэвис, Лорен Гросс, Дэвид Каллавэй, Ребекка Чулев, Дж. Натан Симмонс и Элиз Нил.

На широкие экраны «Логан» попадет 2 марта. 

 

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