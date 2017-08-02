Сквозь огонь

01.08Только хардкор!
16 лучших кинобоев XXI века
Хавьер Бардем на свежем постере психологического триллера «Мама» режиссера и сценариста Даррена Аронофски. В актерском составе также ленты значатся Дженнифер Лоуренс, Донал Глисон, Мишель Пфайффер, Кристен Уиг и Эд Харрис.
В центре сюжета оказывается молодая супружеская пара, в чей дом приезжают нежданные гости. Появление незваных лиц в доме не только разрушает размеренную семейную жизнь хозяев, но и заставляет их проверить отношения на прочность.
На экранах кинотеатров «Мама!» окажется 14 сентября.
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