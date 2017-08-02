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Сквозь огонь

02.08.2017 10:20
Сквозь огонь

Хавьер Бардем на свежем постере психологического триллера «Мама» режиссера и сценариста Даррена Аронофски. В актерском составе также ленты значатся Дженнифер Лоуренс, Донал Глисон, Мишель Пфайффер, Кристен Уиг и Эд Харрис.

В центре сюжета оказывается молодая супружеская пара, в чей дом приезжают нежданные гости. Появление незваных лиц в доме не только разрушает размеренную семейную жизнь хозяев, но и заставляет их проверить отношения на прочность.

На экранах кинотеатров «Мама!» окажется 14 сентября.

 

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