Сладкий хлебушек

Владимир Епифанцев объявил о разработке фильма «Операция ZS» – комедийного роуд-муви боевика по мотивам культового трэша «Зелёный Слоник» Светланы Басковой. Актер поделился своими идеями для сценария картины, а также выложил дразнящий ролик с участием Пахома и парой классических фраз из оригинальной ленты.

«В основе сюжета лежит тема проблемы взаимопонимания, духовной свободы и мятежности человеческой натуры. Наши старые герои, снова оказываются лицом к лицу. Им предстоит проделать нелёгкий путь к взаимопониманию и уважению. Напротяжении всего фильма их преследуют различные группировки человеческого института - Бандиты, сектанты, иностранная агентура, военные и власть. Все они хотят одного – Пахома. Пахом уникальный гуру и гипнотизёр. Он с лёгкостью внушает людям всё, что придёт ему в голову. Для доставки его в Кремль, находят отважного и несгибаемого агента российской разведки Егора Кремнёва. Во время транспортировки Пахома властям, Кремнёв подвергается психоэмоциональному насилию со стороны поехавшего (Пахома). В конце истории, Кремнёв, всё-таки осознает невероятную силу и доброту поехавшего. Егор помогает плохому загипнотизировать власть президентом России, неожиданно становится поехавший. Дальше, они вместе создают идеальную модель государства, где царит доброта свобода и любовь», – написал Епифанцев у себя в Инстаграме.