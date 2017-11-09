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Славный товарищ

09.11.2017 17:25
Славный товарищ

Marvel выпустили забавный (и одновременно трогательный) проморолик к блокбастеру «Тор: Рагнарёк», посвященный истории жизни и смерти верного помощника главного героя ‒ молота Мёльнира.

Сюжет кинокомикса от режиссера Тайки Вайтити рассказывает о том, как заключенный на варварской планете Сакаар Тор без своего молота Мёльнира пытается найти способ быстрее попасть обратно в Асгард, чтобы остановить Рагнарёк – процесс разрушения его родного мира, несущий конец Асгардийской цивилизации – от могущественной новой угрозы в лице безжалостной Хелы (Кейт Бланшетт). Но сначала ему предстоит выстоять в смертельном гладиаторском поединке против одного из Мстителей – Невероятного Халка (Марк Руффало).

Сценарий картины написал Эрик Пирсон по сюжету Крэйга КайлаКристофера Йоста и Стефани Фольсом. Также в состав третьего «Тора» вошли Том Хиддлстон (Локи), Джефф Голдблюм (Грандмастер), Тесса Томпсон (Валькирия), Бенедикт Камбербэтч (Доктор Стрэндж), Энтони Хопкинс (Один), Идрис Эльба (Хеймдалл), Рэй Стивенсон (Вольштагг), Карл Урбан (Палач Скурдж), Клэнси Браун (Суртур), Рэйчел Хаус (Топаз), сам Тайка Вайтити (гладиатор Корг), а также Сэм Нилл, Люк Хемсворт и Мэтт Дэймон, получившие камео.


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