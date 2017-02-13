Служба Пеньи

Педро Паскаль в образе бравого агента ОБН Хавьера Пеньи на съемках 3-го сезона криминального сериала «Нарко» от Netflix. Разделавшись с печально известным наркобароном Пабло Эскорбаром, Пенья приступит к беспощадной борьбе с картелем Кали.

Жозе Падилья («РобоКоп», «Элитный отряд») и Эрик Ньюман («Дитя человеческое», «Рассвет мертвецов») снова выступят в качестве исполнительных продюсеров. О том, вернется ли к своей роли Бойд Холбрук, пока что не сообщается.

Также Netflix выпустят 4 сезон «Нарко», но даты премьер ни одного из новых сезонов еще не названы.