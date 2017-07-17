Смех Кэйбла

В следующем году нас ждет выход сразу двух супергеройских блокбастеров с участием Джоша Бролина: «Мстителей: Война бесконечности» и «Дэдпула 2». Во время беседы с Good Morning America актер рассказал о своих впечатлениях от съемок в третьих «Мстителях» и о том, будет ли его Кэйбл выдавать шутки про Таноса.

По словам Бролина, работая над «Войной бесконечности» ему удалось прочувствовать все эмоции и глубину Таноса как персонажа: «Третьи “Мстители” – это умное кино, да и Танос отлично продуман. Когда я снимался в “Стражах Галактики”, то просто сидел в кресле в окружении 36 камер и ни с кем из актеров не взаимодействовал. Теперь же я был полностью вовлечен в процесс и мог по-настоящему сыграть вместе с другими героями (которых я не могу назвать), поэтому в результате всё получилось гораздо эмоциональнее, чем я ожидал. Мне было очень весело сниматься в этом фильме, и сам Танос оказался на удивление глубже и эмоциональнее, чем я считал раньше».

Спустя месяц после «Мстителей 3» на широкие экраны попадет сиквел «Дэдпула», где Бролин уже исполнит роль положительного персонажа – напарника Уэйда Уилсона, мутанта Кэйбла. «Будет ли Кэйбл упоминать Таноса в фильме? Пока не знаю, но вряд ли. Хотя это не значит, что я не буду ломать четвертую стену. Просто в “Дэдпуле 2” есть множество моментов, которые станут настоящим сюрпризом для зрителей и приведут их в восторг», – добавил актер. «Мне сиквел показался гораздо смешнее первой части. Сначала я не хотел соглашаться на роль в нем, поскольку уже играю Таноса, но жена убедила меня прочитать сценарий, и я смеялся от него до колик, даже не помню, когда я в последний раз настолько сильно хохотал. Кэйбл может очень многое, но здесь он также проявит себя и как веселый парень».

Релиз «Мстителей: Война бесконечности» запланирован на 3 мая 2018 года, а второй «Дэдпул» увидит свет 1 июня 2018-го.