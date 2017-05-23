Смерть в семье

Зак Снайдер официально отказался от поста режиссера «Лиги Справедливости» по причине семейной трагедии. Заканчивать работу над проектом поручено Джоссу Уидону, который написал для фильма несколько дополнительных сцен и готовится отправить «Лигу» на досъемки.

Несколько месяцев назад 20-летняя дочь Зака и его супруги, продюсера Деборы Снайдер, покончила с собой. Несмотря на свое тяжелое эмоциональное состояние, Снайдер хотел продолжить работу над картиной, но вскоре осознал, что не сможет потянуть такой объем:



«Мне казалось, что лучше всего вернуться к работе, закопать себя в ней, и так прийти к чему-то. Но эта работа требует огромного напряжения, она всепоглощающая. Я решил отказаться от фильма, чтобы быть с моей семьей, моими детьми, которые действительно нуждаются во мне. Они, как и я, сейчас переживают тяжелые времена».

Уидон, изначально заявленный в качестве режиссера и сценариста «Бэтгёрл», был приглашен лично Снайдером, чтобы сделать скрипт «Лиги Справедливости» более эмоциональным. Но уже перед самым началом досъемок Зак решил полностью передать ему свои обязанности. Джосс же обещает завершить работу ровно в срок.

«Мы не вводим никаких новых персонажей. Это будут всё те же герои, только в некоторых новых сценах. И хотя Зак передал эстафету Джоссу, основной курс был задан именно Снайдером. Я верю, что, несмотря на эту трагедию, мы всё ещё сможем создать великолепное кино», – заявил президент Warner Bros. Тоби Эммерих.

Релиз «Лиги Справедливости» по-прежнему намечен на 16 ноября.