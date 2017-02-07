Наверх
Фильмы 2017 Невеста Притяжение Звонки Лего. Фильм: Бэтмен На пятьдесят оттенков темнее Джон Уик 2 Великая Стена Обитель зла: Последняя глава Защитники
Мафия бессмертна!
10 реальных преступников, ставших популярными киногероями
Все оттенки любви.
12 причудливых кинофильмов по мотивам «Ромео и Джульетты»
Сразу после лучших.
20 культовых хорроров 80-х
Темные тайны.
13 кинозвезд – жертв насилия
Без слез не взглянешь.
10 самых депрессивных фильмов
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Смертельно опасен

07.02.2017 13:00
Смертельно опасен

Хотя отсутствие сильных и запоминающихся злодеев часто ставится в укор фильмам киновселенной Марвел, исправить эту ситуацию могут «Мстители: Война бесконечности» с участием Таноса. Более того, во время беседы с журналистами Кевин Файги заявил, что знаменитый пришелец станет не просто центральным злодеем, но скорее главным персонажем ленты.

«Наши фильмы критикуют за то, что они фокусируются на героях больше, чем на злодеях. Вероятно, так и есть. <…> Однако Таноса в “Войне бесконечности” (ленте, где собрано огромное количество персонажей) вполне можно назвать главным героем. Это некий уход в сторону от того, что мы делали ранее, но для картины с названием “Война бесконечности” подобный шаг кажется мне уместным», – говорит Файги.

Фильмы дилогии будут сниматься друг за другом (полное название второго еще не объявлено) в течение 2017 года. Авторами сценария выступили Кристофер Маркус и Стивен МакФили. Обязанности продюсера проекта также возьмет на себя Джеймс Ганн.

Кроме шестерки героев из одноименной команды в «Войне бесконечности» поучаствуют Стражи Галактики (Звёздный Лорд, Гамора, Небула, Ракета, Дракс и Грут), Мантис, Алая Ведьма, Вижн, Зимний Солдат, Капитан Марвел (дебют Бри Ларсон в киновселенной), Доктор Стрэндж, Ник Фьюри, Человек-муравей, Вонг, Черная Пантера и Человек-паук. Роль Таноса исполняет Джош Бролин. Кроме того, в касте значится звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж.

Российская премьера третьих «Мстителей» запланирована на 3 мая 2018 года.

 

 6

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Голактеко опасносте!. 7 главных слухов о фильме «Мстители: Война бесконечности» (Евгений Ухов, Film.ru)
26.01.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Голактеко опасносте!

Кажется, что только позавчера мы, исполненные скепсиса, шли в кинотеатры посмотреть фильм под названием «Железный человек», а сегодня на повестке уже стоит девятнадцатый фильм франшизы ...  →
Кинословарь: Голливудские продюсеры. Голливудские продюсеры – кто они? (Артем Заяц, Film.ru)
25.06.2015
Артем Заяц, Film.ru

Кинословарь: Голливудские продюсеры

Чем занимаются все эти люди с неприметными лицами, ежегодно поднимающиеся на сцену за продюсерскими «Оскарами»? Инвесторы они или просто наемные специалисты? Работают с людьми или...  →

Новости по теме

01.02.2017
Вайтити о связи «Тора 3» и фильмах о Капитане Америка.
29.01.2017
Новая участница в составе «Мстителей: Война бесконечности».
23.01.2017
Стартовали съемки дилогии «Мстители: Война бесконечности».
12.01.2017
Звезда «Игры престолов» может сыграть в новых «Мстителях».
11.01.2017
Человек-паук появится в «Мстителях: Война бесконечности».

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

12 детей-актеров, которые похорошели с возрастом 12 детей-актеров, которые похорошели с возрастом
15 лучших оккультных телесериалов 15 лучших оккультных телесериалов
20 звезд фильмов для взрослых, снимавшихся в обычном кино 20 звезд фильмов для взрослых, снимавшихся в обычном кино
Сравнение советских и голливудских фильмов на схожие сюжеты Сравнение советских и голливудских фильмов на схожие сюжеты
9 фильмов о смертельно опасных птицах 9 фильмов о смертельно опасных птицах
10 фильмов о женщинах-убийцах 10 фильмов о женщинах-убийцах

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть