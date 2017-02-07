Смертельно опасен

Хотя отсутствие сильных и запоминающихся злодеев часто ставится в укор фильмам киновселенной Марвел, исправить эту ситуацию могут «Мстители: Война бесконечности» с участием Таноса. Более того, во время беседы с журналистами Кевин Файги заявил, что знаменитый пришелец станет не просто центральным злодеем, но скорее главным персонажем ленты.

«Наши фильмы критикуют за то, что они фокусируются на героях больше, чем на злодеях. Вероятно, так и есть. <…> Однако Таноса в “Войне бесконечности” (ленте, где собрано огромное количество персонажей) вполне можно назвать главным героем. Это некий уход в сторону от того, что мы делали ранее, но для картины с названием “Война бесконечности” подобный шаг кажется мне уместным», – говорит Файги.

Фильмы дилогии будут сниматься друг за другом (полное название второго еще не объявлено) в течение 2017 года. Авторами сценария выступили Кристофер Маркус и Стивен МакФили. Обязанности продюсера проекта также возьмет на себя Джеймс Ганн.

Кроме шестерки героев из одноименной команды в «Войне бесконечности» поучаствуют Стражи Галактики (Звёздный Лорд, Гамора, Небула, Ракета, Дракс и Грут), Мантис, Алая Ведьма, Вижн, Зимний Солдат, Капитан Марвел (дебют Бри Ларсон в киновселенной), Доктор Стрэндж, Ник Фьюри, Человек-муравей, Вонг, Черная Пантера и Человек-паук. Роль Таноса исполняет Джош Бролин. Кроме того, в касте значится звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж.

Российская премьера третьих «Мстителей» запланирована на 3 мая 2018 года.