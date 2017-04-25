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Смотреть в глаза

25.04.2017 12:00
Смотреть в глаза

Paramount Pictures поделились промо-роликом комедийного экшена «Спасатели Малибу». В каст фильма, снятого по мотивам популярного сериала 1990-х, вошли Дуэйн Джонсон, Зак Эфрон, Келли Рорбах и Александра Даддарио.

Два непохожих друг на друга спасателя, Митч Бьюкеннон (Скала) и его молодой коллега Мэтт Броди (Эфрон), неожиданно сталкиваются с серьезной проблемой. Дело в том, что их пляж хотят убрать нефтяные воротилы, план которых ну совсем никому не нравится. Ввяжутся ли двое бравых парней, дело которых только охранять отдыхающих от несчастных случаев на воде, в схватку с сильными мира сего?

В актерском составе также значатся Илфенеш ХадераДжон БассПриянка Чопра, Хэннибал Бёресс, Изабель Гуларт и старина Дэвид Хассельхофф. Вернется на пляжи Малибу и главная звезда оригинального сериала – Памела Андерсон.

Режиссером картины выступил Сет Гордон, а над сценарием работали Дэмиэн Шэннон и Марк Свифт. На широких экранах перезапуск «Спасателей Малибу» окажется 1 июня.

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