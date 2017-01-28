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Сознание мутанта

28.01.2017 17:00
Сознание мутанта

FX и Marvel поделились свежим постером и закадровым видео о создании сериала «Легион», посвященного мутанту Дэвиду – сыну небезызвестного лидера Людей Икс Чарльза Ксавье.

В центре сюжета находится история мутанта Дэвида Хэллера, который с подросткового возраста страдает шизофренией. Из-за своей болезни Дэвид на протяжении многих лет попадал в психиатрические лечебницы, но, как выясняется, его видения и голоса, что он слышит, могут быть вполне реальны.

Продюсером и сценаристом выступает шоураннер сериала «Фарго» Ноа Хоули. Также к созданию «Легиона» приложили руку Лорен Шулер Доннер, Брайан СингерСаймон КинбергДжеф ЛоэбДжим Чори и Джон Кэмерон. В актерский состав вошли Дэн Стивенс, Обри Плаза, Джин Смарт и Рэйчел Келлер (последние двое играли и в «Фарго»).

Выход «Легиона» на малые экраны состоится 8 февраля.

 

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