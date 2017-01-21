Спасти будущее

Джеймс Кэмерон объединяется с режиссером «Дэдпула» Тимом Миллером и продюсером Дэвидом Эллисоном для создания новой части «Терминатора». В 2019-м году Кэмерон вернет свою часть прав на франшизу и сможет проконтролировать создание фильма.

Предполагается, что Тим Миллер займет режиссерское кресло (Кэмерон занят с сиквелами «Аватара»), сняв ребут и заключительную часть саги о войне человечества и Skynet. На данный момент ведется поиск sci-fi сценаристов «высочайшего класса», которые смогут определить точное направление сюжета.