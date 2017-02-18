Наверх
Фильмы 2017 Невеста Притяжение Звонки Лего. Фильм: Бэтмен На пятьдесят оттенков темнее Джон Уик 2 Великая Стена Обитель зла: Последняя глава Защитники
На живую нитку.
10 фильмов о монстре Франкенштейна
Используй Силу воображения.
9 неожиданных фанатских теорий о сюжете «Пробуждения силы»
В кадре и за кадром.
15 знаменитых актрис, ставших режиссерами
Фокус не удался!
10 самых разочаровавших блокбастеров последних лет
Все не так, ребята.
10 альтернативных финалов известных фильмов
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Спор о рыцаре

18.02.2017 13:20
Спор о рыцаре

Переговоры Мэтта Ривза и Warner Bros. по поводу занятия поста режиссера «Бэтмена», стартовавшие всего неделю назад, накануне были прерваны по инициативе самого Ривза, пишут THR

Что именно постановщик не поделил со студией, пока неизвестно, однако Уорнеры не намерены замораживать проект и присматриваются к еще двум режиссерам: Ридли Скотту и Феде АльварезуНе дыши»), которые входили в шорт-лист до начала переговоров с Мэттом Ривзом.

В конце января Бен Аффлек официально покинул режиссерское кресло «Бэтмена», сохранив за собой обязанности продюсера и актера. Тем не менее, всю последнюю неделю активно циркулируют слухи о намерении Аффлека отказаться также и от исполнения роли Тёмного Рыцаря.

Последнюю версию сценария написал Крис ТерриоОперация "Арго"», «Бэтмен против Супермена») на основе раннего скрипта Бена Аффлека и Джеффа ДжонсаДжо Манганьелло воплотит в фильме образ суперзлодея Дэфстроука, к роли дворецкого Альфреда вернется Джереми Айронс, а Дж.К. Симмонс сыграет комиссара Джеймса Гордона. 

Точную дату релиза WB не называют, съемки же должны начаться во второй половине этого года.

 

 1

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Дары небожителей. 10 самых безумных и дорогих подарков голливудских знаменитостей (Борис Иванов, Film.ru)
11.12.2016
Борис Иванов, Film.ru

Дары небожителей

Приближаются Новый Год и Рождество – время дарить и получать подарки. Мы знаем, как это делается в России. А как это делается в Голливуде?  →
Возвращение блудных звезд. 10 голливудских звезд, совершивших камбэк (Борис Иванов, Film.ru)
20.11.2016
Борис Иванов, Film.ru

Возвращение блудных звезд

Когда голливудская звезда теряет свой блеск, ей очень трудно вновь его обрести. Слишком уж высока конкуренция среди актеров, которые борются за лучшие роли в потенциальных хитах. Однако камбэки все...  →
У вас товар, у нас купец. 13 самых завидных женихов Голливуда (Евгений Ухов, Film.ru)
05.11.2016
Евгений Ухов, Film.ru

У вас товар, у нас купец

Мужчины имеют перед женщинами существенное преимущество – они и расцветают позже, и стареют гораздо привлекательнее. Но это вовсе не значит, что созревает такой «фрукт» только к...  →
Развод и девичья фамилия. 10 самых шокирующих голливудских разводов (Борис Иванов, Film.ru)
12.10.2016
Борис Иванов, Film.ru

Развод и девичья фамилия

Голливудские романтические союзы не отличаются стойкостью и долговечностью. Злые языки часто говорят, что звезды сходятся и расходятся не по велению сердца, а по приказу пиарщиков, чтобы...  →
Голливудский роял-флэш. 10 знаменитых актеров и актрис, известных как игроки в покер (Борис Иванов, Film.ru)
03.08.2016
Борис Иванов, Film.ru

Голливудский роял-флэш

На одну успешную звезду приходится сотни тех, кто добился лишь «Кушать подано». Поэтому многие экранные знаменитости азартны по натуре, и они обожают покер  →
показать еще

Новости по теме

11.02.2017
Warner Bros. нашли режиссера для нового «Бэтмена».
10.02.2017
Новый «Хэллоуин» обзавелся сценаристами и режиссером.
03.02.2017
Фанатка просит назначить Снайдера режиссером нового «Бэтмена».
01.02.2017
Джеймс Ганн знает, кто должен снимать нового «Бэтмена».
31.01.2017
Бен Аффлек не будет снимать нового «Бэтмена».

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

13 фильмов о кухнях народов мира 13 фильмов о кухнях народов мира
14 будущих хоррор-сиквелов 14 будущих хоррор-сиквелов
10 сериалов, «оживших» после закрытия 10 сериалов, «оживших» после закрытия
10 голливудских киноперсонажей с самыми дурацкими прическами 10 голливудских киноперсонажей с самыми дурацкими прическами
10 фанатских теорий о подлинном смысле фильмов ужасов 10 фанатских теорий о подлинном смысле фильмов ужасов
10 реальных преступлений, вдохновленных кинофильмами 10 реальных преступлений, вдохновленных кинофильмами

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть