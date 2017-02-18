Спор о рыцаре

Переговоры Мэтта Ривза и Warner Bros. по поводу занятия поста режиссера «Бэтмена», стартовавшие всего неделю назад, накануне были прерваны по инициативе самого Ривза, пишут THR.

Что именно постановщик не поделил со студией, пока неизвестно, однако Уорнеры не намерены замораживать проект и присматриваются к еще двум режиссерам: Ридли Скотту и Феде Альварезу («Не дыши»), которые входили в шорт-лист до начала переговоров с Мэттом Ривзом.

В конце января Бен Аффлек официально покинул режиссерское кресло «Бэтмена», сохранив за собой обязанности продюсера и актера. Тем не менее, всю последнюю неделю активно циркулируют слухи о намерении Аффлека отказаться также и от исполнения роли Тёмного Рыцаря.

Последнюю версию сценария написал Крис Террио («Операция "Арго"», «Бэтмен против Супермена») на основе раннего скрипта Бена Аффлека и Джеффа Джонса. Джо Манганьелло воплотит в фильме образ суперзлодея Дэфстроука, к роли дворецкого Альфреда вернется Джереми Айронс, а Дж.К. Симмонс сыграет комиссара Джеймса Гордона.

Точную дату релиза WB не называют, съемки же должны начаться во второй половине этого года.