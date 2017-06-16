Наверх
Фильмы 2017 Чудо-Женщина Спасатели Малибу Нелюбовь Мумия Тачки 3 Трансформеры: Последний рыцарь Гадкий я 3 Человек-паук: Возвращение домой
Нас семеро, пока еще мы вместе….
10 самых необычных интерпретаций сюжета «Семи самураев»
В ожидании драконов.
Телесериалы, которые стоит посмотреть в ожидании нового сезона «Игры престолов»
Это «ж-ж-ж» – неспроста!
10 фильмов с самыми смертоносными насекомыми
На двенадцать оттенков серее.
Еще 12 знаменитых кинематографических Греев
Безумная любовь.
10 самых опасных преследователей голливудских знаменитостей
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Ссора в клубе

16.06.2017 10:00
Ссора в клубе

Райан Гослинг и Харрисон Форд выясняют отношения на свежем кадре из киберпанковской ленты «Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнёва, стартующей в прокате в октябре.

После событий первой картины прошло 30 лет. Новый блэйд-раннер по имени Кей – офицер полиции Лос-Анджелеса (Райан Гослинг) – расследует давно позабытую тайну, способную погрузить в хаос остатки общества. Совершенное им открытие приводит героя к задаче отыскать Рика Декарда, бывшего блэйд-раннера, исчезнувшего 30 лет назад.

Над сценарием работали Хэмптон Фэнчер и Майкл Грин. В каст также вошли Джаред ЛетоРобин РайтАна де АрмасДэйв БатистаМаккензи ДэвисСильвия ХуксЛенни ДжеймсБаркхад АбдиХиам АббассДавид Дастмалчян  Карла Джури и Эдвард Джеймс Олмос.

Российская премьера «Бегущего по лезвию 2049» намечена на 5 октября.

 

 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Дайджест новостей за неделю 23.01-29.01. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
29.01.2017
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 23.01-29.01

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Рискованный бизнес. 15 грядущих картин, которые могут провалиться в прокате (Евгений Ухов, Film.ru)
09.01.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Рискованный бизнес

В наступившем году нас ожидают сразу несколько больших проектов, чьи сомнительные успехи можно предсказать уже сейчас. И мы осмелимся уже сейчас выписать кое-кому «черную метку»  →
Дайджест новостей за неделю 02.01-08.01. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
08.01.2017
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 02.01-08.01

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Главные премьеры 2017 года. 30 самых масштабных фильмов 2017 года (Борис Иванов, Film.ru)
01.01.2017
Борис Иванов, Film.ru

Главные премьеры 2017 года

Чтобы вам проще было сориентироваться в расписаниях грядущих премьер, мы составили список из 30 самых грандиозных лент, которые выйдут в будущем году  →
Дайджест новостей за неделю 19.12-25.12. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
25.12.2016
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 19.12-25.12

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Блог: Кончается 2016 год (Борис Хохлов)
19.12.2016
Борис Хохлов

Блог: Кончается 2016 год

Кончается 2016 год. Провалились очередные "Терминатор" и "Охотники за привидениями", выстрелили "Безумный Макс" и седьмой уже по счету "Рокки". Вовсю выходят...  →
показать еще

Новости по теме

12.05.2017
Харрисон Форд о своем возвращении в сиквеле «Бегущего по лезвию».
08.05.2017
Первый трейлер sci-fi ленты «Бегущий по лезвию 2049».
05.05.2017
Два новых тизера «Бегущего по лезвию 2049» Дени Вильнёва.
04.05.2017
Два свежих постера «Бегущего по лезвию 2049» Дени Вильнёва.
27.04.2017
Свежий кадр из «Бегущего по лезвию 2049» с Гослингом.

 

Свежие рецензии


 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

12 лучших битв в телесериалах 12 лучших битв в телесериалах
25 лет фильму «Терминатор 2: Судный день» 25 лет фильму «Терминатор 2: Судный день»
5 непродолженческих продолжений 5 непродолженческих продолжений
15 самых очаровательных киношных женщин-копов 15 самых очаровательных киношных женщин-копов
10 самых необычных подготовок к роли 10 самых необычных подготовок к роли
Еще 13 странных и необычных секс-сцен Еще 13 странных и необычных секс-сцен

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть