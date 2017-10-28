Старая кровь

Мел Гибсон, Ричард Доннер и Дэнни Гловер внезапно осознали, что не слишком стары для этого дерьма, и решили воссоединиться для создания пятой части «Смертельного оружия». Предыдущий фильм франшизы вышел в далеком 1998-м.

Над сценарием фильма трудится Чэннинг Гибсон, ранее приложивший руку к «Смертельному оружию 4» и «Широко шагая». Режиссерское кресло проекта планирует занять 87-летний Доннер, последняя лента которого, экшен «16 кварталов» с Брюсом Уиллисом в главной роли, увидела свет в 2006 году.

Подробности о сюжете, других участниках каста и дате релиза Warner Bros. пока что не сообщают.