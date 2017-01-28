Наверх
Фильмы 2017 Невеста Притяжение Звонки Лего. Фильм: Бэтмен На пятьдесят оттенков темнее Джон Уик 2 Великая Стена Обитель зла: Последняя глава Защитники
Старики и море.
13 лучших морских киносражений 2000-х
Вживайся!
15 экстремальных подготовок к роли
А девочки созрели.
10 молодых и перспективных российских актрис, раскрывшихся за прошедший год
Охотники на людей.
12 фильмов о похищениях человека
Если друг оказался вдруг….
10 самых коварных предательств в кино
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Старые ксеноморфы

28.01.2017 19:03
Старые ксеноморфы

Выходящий на экраны в мае «Чужой: Завет» станет уже шестым фильмом франшизы, над которой успели поработать несколько именитых режиссеров. Накануне один из них, Джеймс Кэмерон, высказал свое мнение о судьбе киноцикла про ксеноморфов, заявив, что не видит в новых частях особой надобности.

«Ридли [Скотт] снял первый фильм, вдохновив целое поколение режиссеров и поклонников sci-fi лишь одной этой лентой. Но затем появилось множество картин, стилистически произошедших от нее, включая моих “Чужих”, которых я считаю вполне допустимым сиквелом и, надеюсь, достойным наследником серии. Я создавал их скорее как фанат, хотел отдать дань уважения “Чужому”, и высказать то, что мне необходимо было сказать. За всё то, что произошло потом, я не несу никакой ответственности.

И я не думаю, что дальнейшая судьба франшизы сложилась прекрасно. Мне кажется, мы уже давно вышли за её пределы и усекли фрейдистский мем про биомеханоидов. Я видел около 100 подобных фильмов. Безусловно, первые две картины заняли свою нишу в истории, стали своеобразными точками отсчета. Но есть ли необходимость в появлении еще одной части? Не знаю. Возможно. Сначала нужно посмотреть на результат работы Ридли. Но хочу добавить, что я всегда буду с нетерпением ждать любого его проекта, даже не самого масштабного, потому что он настоящий художник, настоящий режиссер. Я продолжаю учиться у него. И его возвращение к собственной франшизе должно быть захватывающим», – говорит Кэмерон.

Сюжет «Завета» посвящен экипажу колониального корабля «Завет», который находится на дальней стороне галактики, считая, что направляется к неизведанному раю. Но вскоре оказывается, что это темный и опасный мир, в котором единственным жителем является синтетический андроид Дэвид, выживший после экспедиции «Прометея». Когда же они обнаруживают угрозу, которая находится за пределами их воображения, наивные герои тщетно пытаются сбежать от неё.

«Завет» – мидквел киноцикла «Чужой». События картины происходят после «Прометея», но до самого первого фильма. В актерский состав ленты вошли Майкл Фассбендер, Кэтрин Уотерстон, Нуми РапасБилли КрудапДэнни МакБрайд, Кармен Эджого, Демиан Бичир, Кэлли Эрнандес и Джеймс Франко

В широком прокате «Чужой: Завет» окажется 18 мая.

 

 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Да пребудет с вами Сила. 12 актеров, для которых 2017-й станет прорывным (Евгений Ухов, Film.ru)
23.01.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Да пребудет с вами Сила

Голливуд не зря называют «фабрикой грез», и дело здесь не только в том, что ежегодно американский кинопром выдает тысячи картин, являющихся, по сути, реализацией на экране чьего-то...  →
Главные премьеры 2017 года. 30 самых масштабных фильмов 2017 года (Борис Иванов, Film.ru)
01.01.2017
Борис Иванов, Film.ru

Главные премьеры 2017 года

Чтобы вам проще было сориентироваться в расписаниях грядущих премьер, мы составили список из 30 самых грандиозных лент, которые выйдут в будущем году  →
Дайджест новостей за неделю 19.12-25.12. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
25.12.2016
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 19.12-25.12

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Вот на эти два процента я и живу…. 18 кинозвезд, имеющих бизнес на стороне (Евгений Ухов, Film.ru)
16.12.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Вот на эти два процента я и живу…

Работа в кино – дело рискованное: сегодня ты звезда с многомиллионными контрактами, а завтра на твоем лице печать уныния имени Николаса Кейджа, за плечами миллионные долги и безрадостное...  →
Приснится же такое!... 10 кинокошмаров, от которых идет мороз по коже (Артем Заяц, Film.ru)
29.11.2016
Артем Заяц, Film.ru

Приснится же такое!..

Режиссеры хорроров любят страшные сны: это и хорошая возможность показать психологическое состояние героя, и отличный способ нагнать дополнительной жути, и просто удобный трюк – ты вроде бы...  →
показать еще

Новости по теме

24.01.2017
Нил Бломкамп сомневается в выходе «Чужого 5».
21.01.2017
Джеймс Кэмерон и Тим Миллер готовят нового «Терминатора».
20.01.2017
Ридли Скотт займется ремейком корейского хоррора «Вопль».
15.01.2017
Дени Вильнёв об атмосфере «Бегущего по лезвию 2049».
13.01.2017
Свежий кадр из sci-fi хоррора «Чужий: Завет».

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 фильмов, вызывающих страх высоты 10 фильмов, вызывающих страх высоты
11 соблазнительных фильмов для женщин 11 соблазнительных фильмов для женщин
15 блокбастеров, радикально изменивших представление о кино 15 блокбастеров, радикально изменивших представление о кино
10 голливудских звезд, совершивших камбэк 10 голливудских звезд, совершивших камбэк
13 актрис, снимавшихся беременными на ТВ 13 актрис, снимавшихся беременными на ТВ
15 кавээнщиков, сыгравших главные роли в кино 15 кавээнщиков, сыгравших главные роли в кино

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть