Старые ксеноморфы

Выходящий на экраны в мае «Чужой: Завет» станет уже шестым фильмом франшизы, над которой успели поработать несколько именитых режиссеров. Накануне один из них, Джеймс Кэмерон, высказал свое мнение о судьбе киноцикла про ксеноморфов, заявив, что не видит в новых частях особой надобности.

«Ридли [Скотт] снял первый фильм, вдохновив целое поколение режиссеров и поклонников sci-fi лишь одной этой лентой. Но затем появилось множество картин, стилистически произошедших от нее, включая моих “Чужих”, которых я считаю вполне допустимым сиквелом и, надеюсь, достойным наследником серии. Я создавал их скорее как фанат, хотел отдать дань уважения “Чужому”, и высказать то, что мне необходимо было сказать. За всё то, что произошло потом, я не несу никакой ответственности.

И я не думаю, что дальнейшая судьба франшизы сложилась прекрасно. Мне кажется, мы уже давно вышли за её пределы и усекли фрейдистский мем про биомеханоидов. Я видел около 100 подобных фильмов. Безусловно, первые две картины заняли свою нишу в истории, стали своеобразными точками отсчета. Но есть ли необходимость в появлении еще одной части? Не знаю. Возможно. Сначала нужно посмотреть на результат работы Ридли. Но хочу добавить, что я всегда буду с нетерпением ждать любого его проекта, даже не самого масштабного, потому что он настоящий художник, настоящий режиссер. Я продолжаю учиться у него. И его возвращение к собственной франшизе должно быть захватывающим», – говорит Кэмерон.

Сюжет «Завета» посвящен экипажу колониального корабля «Завет», который находится на дальней стороне галактики, считая, что направляется к неизведанному раю. Но вскоре оказывается, что это темный и опасный мир, в котором единственным жителем является синтетический андроид Дэвид, выживший после экспедиции «Прометея». Когда же они обнаруживают угрозу, которая находится за пределами их воображения, наивные герои тщетно пытаются сбежать от неё.

«Завет» – мидквел киноцикла «Чужой». События картины происходят после «Прометея», но до самого первого фильма. В актерский состав ленты вошли Майкл Фассбендер, Кэтрин Уотерстон, Нуми Рапас, Билли Крудап, Дэнни МакБрайд, Кармен Эджого, Демиан Бичир, Кэлли Эрнандес и Джеймс Франко.

В широком прокате «Чужой: Завет» окажется 18 мая.