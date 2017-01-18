Стены спасения

Warner Bros. планируют создать экранизацию популярной манги «Атака Титанов». Если переговоры пройдут успешно, и компания приобретет права, то продюсером кинадаптации станет Дэвид Хеймэн, известный по работе над серией фильмов о Гарри Поттере.

Сюжет манги разворачивался в недалеком будущем, где Земля оказалась во власти Титанов, а остатки человечества прячутся за высокими стенами укрепленного города-крепости. Главными героями постапокалиптического эпика выступают молодой солдат-волонтер Эрен, его сестра Микаса и их общий друг Армин. Однажды Колоссальный Титан проломил стену города, в котором обитают персонажи, убив мать Эрена и изменив жизни героев навсегда.

О дате начала съемок или выхода в прокат на данный момент не сообщается.