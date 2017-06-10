Степная волчица

В возрасте 62 лет скончалась актриса Гленн Хедли, известная по ролям в фильмах «Дик Трэйси», «Отпетые мошенники» и «Опус мистера Холланда». Причина смерти Хедли не называется.

Также актриса известна по участию в картинах «Элени», «Мистер правильный», теледраме «Скорая помощь» и тем, что была замужем за тогда ещё членом труппы чикагского театра «Steppenwolf», актером Джоном Малковичем, с 1982 по 1988 годы. Хедли тоже появлялась в представлениях этого театра.