Наверх
Фильмы 2017 Чудо-Женщина Спасатели Малибу Нелюбовь Мумия Тачки 3 Трансформеры: Последний рыцарь Гадкий я 3 Человек-паук: Возвращение домой
Будущее не предопределено.
25 лет фильму «Терминатор 2: Судный день»
Погода в доме.
10 самых счастливых телевизионных семей
Выборочная амнезия.
10 сиквелов, которые «забыли» о предыдущих картинах
Из князи в грязи.
12 кинокритиков, ставших режиссерами
Отголоски Большого взрыва.
12 самых забавных отсылок к «Звездным войнам» в других фильмах
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Степная волчица

10.06.2017 00:30
Степная волчица

В возрасте 62 лет скончалась актриса Гленн Хедли, известная по ролям в фильмах «Дик Трэйси», «Отпетые мошенники» и «Опус мистера Холланда». Причина смерти Хедли не называется.

Также актриса известна по участию в картинах «Элени», «Мистер правильный», теледраме «Скорая помощь» и тем, что была замужем за тогда ещё членом труппы чикагского театра «Steppenwolf», актером Джоном Малковичем, с 1982 по 1988 годы. Хедли тоже появлялась в представлениях этого театра.

 

 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Непростые герои. 12 голливудских знаменитостей, которые стали героями в реальной жизни (Борис Иванов, Film.ru)
22.05.2016
Борис Иванов, Film.ru

Непростые герои

Все на свете, кроме маленьких и наивных детей, отлично знают, что голливудские звезды лишь играют героев в кино, а не являются ими на деле. Однако не все актеры сделаны из одного теста, и порой...  →
Мафия бессмертна!. 10 реальных преступников, ставших популярными киногероями (Борис Иванов, Film.ru)
25.10.2015
Борис Иванов, Film.ru

Мафия бессмертна!

Большинство знаменитых преступников удостаиваются лишь одного-двух значимых экранных воплощений. Но бывают злодеи столь легендарные, что они снова и снова возвращаются в кадр  →
Глупость -- наша темная сторона (Робин Линч, FAMOUS)
28.09.2008
Робин Линч, FAMOUS

Глупость – наша темная сторона

Тилда Суинтон, Джордж Клуни, Джон Малкович и братья Коэны рассказывают о шпионском кино, вашингтонском климате, крепком, как скала сценарии и ослином ржанье.  →
показать еще

Новости по теме

02.07.2016
Джон Малкович появится в «Суперконе».
04.06.2016
Концепт-арты «Человека-Паука 4».
20.11.2015
Роберт Родригес снял фильм, который никто не увидит
23.04.2014
Чёрная борода и все-все-все — звезда в шоке…
06.08.2013
Спин-офф франшизы «Мадагаскар» увидит свет весной 2015 года.

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

20 лучших психологических триллеров 20 лучших психологических триллеров
18 кинозвезд, имеющих бизнес на стороне 18 кинозвезд, имеющих бизнес на стороне
10 самых счастливых телевизионных семей 10 самых счастливых телевизионных семей
10 биографических фильмов о богатейших людях 10 биографических фильмов о богатейших людях
12 киноштампов, которые смешат ученых 12 киноштампов, которые смешат ученых
12 лучших воскресших киногероя 12 лучших воскресших киногероя

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть