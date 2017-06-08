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Стирая границы

08.06.2017 20:40
Стирая границы

Вышел полноценный трейлер сериала Netflix «Цыганка» с Наоми Уоттс в главной роли. Сюжет триллера посвящен Джин Холлоуэй, женщине-психотерапевту, которая заводит опасные интимные отношения с близкими её пациентов.

Режиссером первых двух серий выступила Сэм Тейлор-Джонсон, снявшая «50 оттенков серого». В актерский состав также вошли Билли КрудапСофи КуксонПурна Джаганнатан, Фрэнк ДилЛюси БойнтонКрис МейерКимберли Куинн и другие.

Всего первой сезон будет состоять из 10 эпизодов, премьера ожидается 30 июня.

 

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