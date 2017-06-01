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Новости кино

Столица порока

01.06.2017 09:00
Столица порока

Серия комиксов «Город грехов» Фрэнка Миллера получит телеадаптацию, разработкой которой займутся The Weinstein Company и Dimension. Сценаристом проекта вступит бывший шоураннер «Ходячих мертвецов» Глен Маззара.

Сюжет сериала не будет пересекаться с фильмами, поэтому нас ждет появление новых персонажей и их историй, рассказанных во вселенной «Sin City». Режиссером пилотного эпизода назначен Лен УайзманЛюцифер», «Крепкий орешек 4»), в продюсеры записались братья Вайнштейны, Стивен Л’ОреГород грехов 2») и сам Фрэнк Миллер.

 

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