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Страх в Мичигане

21.07.2017 11:10
Страх в Мичигане

Грядущий 7-й сезон «Американской истории ужасов» получил официальный подзаголовок – «Культ», а также первый тизер. Сюжет новой части хоррор-антологии развернется в Мичигане и будет посвящен президентским выборам в США 2016-го года.

В январе FX Networks продлили шоу сразу на 8 и 9 сезоны вперед. Кроме того, Райан Мерфи и Брэд Фалчук параллельно разрабатывают еще один «секретный» сезон, которым, вероятно, станет анонсированный прошлой осенью кроссовер, объединяющий в себе персонажей из двух старых частей проекта.

7-й сезон «Американской истории ужасов» будет состоять из 11 эпизодов и попадет на малые экраны 6 сентября. Главные роли исполняют Сара Полсон, Эван Питерс, Билли Лурд, Билли Эйхнер, Шейенн Джексон, Элисон Пилл, Колтон Хэйнс и Адина Портер.

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