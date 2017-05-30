Наверх
Фильмы 2017 Чудо-Женщина Спасатели Малибу Нелюбовь Мумия Тачки 3 Трансформеры: Последний рыцарь Гадкий я 3 Человек-паук: Возвращение домой
Удачливые неудачницы.
10 топ-моделей, которые не смогли стать кинозвездами
Темные тайны.
13 кинозвезд – жертв насилия
Читай между строк.
10 фанатских теорий о подлинном смысле фильмов ужасов
Мы сами как подарки!
12 способов занять гостей хорошим фильмом в Новый год
Стригите это немедленно!
13 актеров, которым не идут длинные волосы
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Странное письмо

30.05.2017 13:45
Странное письмо

Мистический триллер «Конверт» обзавелся первым тизером. Режиссером проекта выступил создатель «Невесты» и «Пиковой дамы» Святослав Подгаевский, а главные роли исполнили Юлия Пересильд, Игорь Лизенгевич и Ольга Медынич.

Действие сюжета разворачивается в Москве в наши дни. В архитектурную компанию по ошибке приходит странное письмо. Секретарь, заметив недоразумение, просит водителя Игоря доставить конверт по нужному адресу. С этого момента в его жизни начинают происходить необъяснимые вещи: злосчастный конверт как будто преследует героя, целенаправленно ведя его к таинственному адресату.

Также в актерский состав фильма вошли Сергей Барковский, Игорь Хрипунов и Дмитрий Куличков. На экраны кинотеатров «Конверт» попадет этой осенью.

 
 1

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

12 фильмов, основанных на «городских легендах» 12 фильмов, основанных на «городских легендах»
15 писателей, исполнивших камео в экранизациях своих книг 15 писателей, исполнивших камео в экранизациях своих книг
5 необычных фильмов Тома Хэнкса 5 необычных фильмов Тома Хэнкса
11 фильмов, предсказавших изобретения и явления будущего 11 фильмов, предсказавших изобретения и явления будущего
10 лучших говорящих экранных драконов 10 лучших говорящих экранных драконов
11 антиутопий, которые заставят вас полюбить реальность 11 антиутопий, которые заставят вас полюбить реальность

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть