Мистический триллер «Конверт» обзавелся первым тизером. Режиссером проекта выступил создатель «Невесты» и «Пиковой дамы» Святослав Подгаевский, а главные роли исполнили Юлия Пересильд, Игорь Лизенгевич и Ольга Медынич.

Действие сюжета разворачивается в Москве в наши дни. В архитектурную компанию по ошибке приходит странное письмо. Секретарь, заметив недоразумение, просит водителя Игоря доставить конверт по нужному адресу. С этого момента в его жизни начинают происходить необъяснимые вещи: злосчастный конверт как будто преследует героя, целенаправленно ведя его к таинственному адресату.

Также в актерский состав фильма вошли Сергей Барковский, Игорь Хрипунов и Дмитрий Куличков. На экраны кинотеатров «Конверт» попадет этой осенью.