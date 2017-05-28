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Страшная политика

28.05.2017 14:00
Страшная политика

Эван Питерс и Сара Полсон на фотографиях со съемочной площадки 7 сезона «Американской истории ужасов». Новая часть популярной хоррор-антологии будет посвящена президентским выборам в США 2016-го года.

В январе FX Networks продлили шоу сразу на 8 и 9 сезоны вперед. Кроме того, Райан Мерфи и Брэд Фалчук параллельно разрабатывают еще один «секретный» сезон, которым, вероятно, станет анонсированный прошлой осенью кроссовер, объединяющий в себе персонажей из двух старых частей проекта.

Дата выхода 7 части «Американской истории ужасов» не называется.

 

 

 

 

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