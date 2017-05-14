Наверх
Фильмы 2017 Время первых Танцы насмерть Последствия Форсаж 8 Кухня. Последняя битва Урфин Джюс и его деревянные солдаты Секретный агент Затерянный город Z Никита Кожемяка
Застрявшие в ящике.
12 звезд сериалов, не нашедших себя в большом кино
Тюнинг хлеборезки.
8 актеров, пожертвовавших зубами ради киноролей
Голливудские бюсты.
20 звезд с внушительной грудью
Будущее в ящике.
11 фильмов, которые могут стать основой успешных телесериалов
Вампир без страха и упрека.
15 удивительных фактов из жизни Кристофера Ли
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Стрижка Асгардца

14.05.2017 08:30
Стрижка Асгардца

Крис Хемсворт на свежем кадре из супергеройского блокбастера Марвел «Тор: Рагнарёк». Российская премьера ленты от режиссера Тайки Вайтити запланирована на 2 ноября.

Сюжет расскажет о том, как заключенный на варварской планете Сакаар Тор (Крис Хемсворт) без своего молота Мёльнира пытается найти способ быстрее попасть обратно в Асгард, чтобы остановить Рагнарёк – процесс разрушения его родного мира, несущий конец Асгардийской цивилизации – от могущественной новой угрозы в лице безжалостной Хелы (Кейт Бланшетт). Но сначала ему предстоит выстоять в смертельном гладиаторском поединке против одного из Мстителей – Невероятного Халка (Марк Руффало).

Сценарий картины написал Эрик Пирсон по сюжету Крэйга Кайла, Кристофера Йоста и Стефани Фольсом. Свои силы с Тором и Халком объединит Доктор Стрэндж в исполнении Бенедикта Камбербэтча. Также в состав третьего «Тора» вошли Том Хиддлстон (Локи), Тесса Томпсон (Валькирия), Идрис Эльба (Хеймдалл), Джейми Александер (Сиф), Энтони Хопкинс (Один), Джефф Голдблюм (Грандмастер), Рэй Стивенсон (Вольштагг), Карл Урбан (Палач Скёрдж), сам Вайтити (гладиатор Корг) и Сэм Нилл, чья камео-роль всё еще тщательно скрывается. 

 

 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Дайджест новостей за неделю 10.04-16.04. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
16.04.2017
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 10.04-16.04

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Недостоверные источники. 10 фанатских теорий о ближайшем будущем киновселенной Marvel (Евгений Ухов, Film.ru)
15.04.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Недостоверные источники

Когда нам рассказывают о планах компаний Marvel и DC на десяток лет и три десятка фильмов вперед, хочется верить, что создатели этих грандиозных мультивселенных представляют, за что берутся  →
Дайджест новостей за неделю 30.01-05.02. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
05.02.2017
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 30.01-05.02

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Да пребудет с вами Сила. 12 актеров, для которых 2017-й станет прорывным (Евгений Ухов, Film.ru)
23.01.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Да пребудет с вами Сила

Голливуд не зря называют «фабрикой грез», и дело здесь не только в том, что ежегодно американский кинопром выдает тысячи картин, являющихся, по сути, реализацией на экране чьего-то...  →
Главные премьеры 2017 года. 30 самых масштабных фильмов 2017 года (Борис Иванов, Film.ru)
01.01.2017
Борис Иванов, Film.ru

Главные премьеры 2017 года

Чтобы вам проще было сориентироваться в расписаниях грядущих премьер, мы составили список из 30 самых грандиозных лент, которые выйдут в будущем году  →
показать еще

Новости по теме

10.05.2017
Зарубежный трейлер блокбастера «Тор 3: Рагнарёк».
04.05.2017
Крис Хемсворт на съемках «Мстителей: Война бесконечности».
18.04.2017
Раскрыто камео Тайки Вайтити в блокбастере «Тор: Рагнарёк».
12.04.2017
Трейлер «Тора: Рагнарёк» собрал рекордные просмотры.
10.04.2017
Первый трейлер и постер «Тора 3: Рагнарёк» от Марвел.

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

Горячая десятка. Ожидаемые фильмы июня 2015 года Горячая десятка. Ожидаемые фильмы июня 2015 года
10 порнопародий на голливудские блокбастеры 10 порнопародий на голливудские блокбастеры
15 спортсменов, ставших актерами 15 спортсменов, ставших актерами
Еще 5 голливудских секретов, о которых не принято говорить вслух Еще 5 голливудских секретов, о которых не принято говорить вслух
15 звезд, «вырезанных» из фильмов 15 звезд, «вырезанных» из фильмов
15 лучших экранных разведчиков и тайных агентов 15 лучших экранных разведчиков и тайных агентов

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть