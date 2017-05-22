Судьба демона

Недавно Рон Перлман побывал на Motor City Comic Con, где обсудил предстоящий перезапуск «Хеллбоя». Актер пожелал удачи новому исполнителю роли супергероя, Дэвиду Харбору, а также поделился деталями сюжета отмененного «Хеллбоя 3».

«Дэвид Харбор отличный чувак. Раз дело дошло до обновления Хеллбоя, то я желаю ему только самого лучшего», – говорит Перлман. «Третья часть должна была стать эпическим заключительным фильмом, который подвел бы к логическому завершению историю о судьбе Хеллбоя. Думаю, из этого получилось бы действительно хорошее кино».

В отличие от предыдущих лент, ребут изначально рассчитан под рейтинг R. Над сценарием работают Кристофер Голден («Призраки альбиона: наследие»), Майк Миньола и Эндрю Косби («Эврика»), пообещавший представить мрачную и жестокую картину, балансирующую на грани между хоррором и кинокомиксом. Режиссером выступит Нил Маршалл («Спуск», «Игра престолов»).

Старт съемок «Хеллбоя: Восстание кровавой королевы» намечен на этот сентябрь, дата релиза пока что не называется.