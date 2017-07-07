Судьба мира

Глава Marvel Studios Кевин Файги пообщался с Toronto Sun, обсудив блокбастер Тайки Вайтити «Тор: Рагнарёк», который станет не только заключительной частью трилогии фильмов о Торе, но и будет иметь ключевое значение для дальнейшего развития киновселенной Марвел.

«Сейчас мы подходим к завершению третьей фазы и текущего нарратива, длящегося на протяжении 22 фильмов. Сначала мы выпустили три сольные картины о Железном Человеке, о Капитане Америка, а теперь трилогию получил и Тор. События, происходящие в “Рагнарёке”, радикально изменят положение вещей, чтобы затем проложить дорогу напрямую к “Войне бесконечности”», – заявил Файги.

Сюжет «Рагнарёка» расскажет о том, как заключенный на варварской планете Сакаар Тор (Крис Хемсворт) без своего молота Мёльнира пытается найти способ быстрее попасть обратно в Асгард, чтобы остановить Рагнарёк – процесс разрушения его родного мира, несущий конец Асгардийской цивилизации – от могущественной новой угрозы в лице безжалостной Хелы (Кейт Бланшетт). Но сначала ему предстоит выстоять в смертельном гладиаторском поединке против одного из Мстителей – Невероятного Халка (Марк Руффало).

Сценарий картины написал Эрик Пирсон по сюжету Крэйга Кайла, Кристофера Йоста и Стефани Фольсом. Свои силы с Тором и Халком объединит Доктор Стрэндж в исполнении Бенедикта Камбербэтча. Также в состав третьего «Тора» вошли Том Хиддлстон (Локи), Тесса Томпсон (Валькирия), Идрис Эльба (Хеймдалл), Джейми Александер (Сиф), Энтони Хопкинс (Один), Джефф Голдблюм (Грандмастер), Рэй Стивенсон (Вольштагг), Карл Урбан (Палач Скёрдж), сам Тайка Вайтити (гладиатор Корг) и Сэм Нилл, чья камео-роль всё еще тщательно скрывается.

Российская премьера ленты запланирована на 2 ноября.