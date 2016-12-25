Судьба мутанта

После выхода блокбастера «Люди Икс: Апокалипсис», судьба нынешней киноверсии Магнето оказалась под вопросом: у Майкла Фассбендера истек срок трехфильмового контракта. О том, планирует ли он вернуться к роли знаменитого мутанта, актер рассказал в недавнем интервью.

В беседе с The Empire Film Podcast речь шла о грядущем экшене «Кредо убийцы», но также был затронут и вопрос возвращения Фассбендера к образу Магнето: «Честно говоря, сейчас я не могу дать точный ответ. Я не принял никакого решения к данной минуте, поскольку понятия не имею, какова вообще дальнейшая судьба франшизы».

И Майкл не лукавит: киновселенную мутантов от Fox действительно ждет нечто вроде перезапуска, на первый план в котором выйдут «Новые Мутанты» и сиквелы «Дэдпула» (в третьей части, например, будет представлена команда Сила Икс). И хотя Саймон Кинберг работает над сценарием новой ленты из основной линейки «Людей Икс», никаких подробностей о ней пока не сообщается.