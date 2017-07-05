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Свободное падение

05.07.2017 12:40
Свободное падение

Художник Marvel Studios Райан Мейнердинг поделился концепт-артом к фильму «Человек-паук: Возвращение домой», изображающий титульного героя и его «паучий» парашют.

Поработав с Мстителями в фильме «Первый мститель: Противостояние», Питер Паркер (Том Холлэнд) возвращается к обычной жизни в Квинсе с любимой тетушкой Мэй (Мариса Томей), при этом оставаясь под присмотром своего нового наставника – Тони Старка (Роберт Дауни мл.). Питер пытается привыкнуть к обыденной рутине, но ему мешает желание стать кем-то большим, чем просто дружелюбным соседом Человеком-Пауком, а также внезапно возникнувший злодей Стервятник (Майкл Китон), угрожающий уничтожить все самое ценное в жизни Паркера.

В актерский состав также входят Майкл ЧернасДжон ФавроЗендая Коулман, Кеннет Чой, Лора ХаррьерАнгур РайсДжейкоб БаталонЛоган Маршалл-Грин, Боким Вудбайн, Дональд Гловер, Мартин Старр и другие. Режиссером выступил Джон УоттсПолицейская машина»), сценарий же написали Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. ГолдштейнКаникулы»).

Российская премьера нового «Человека-паука» состоится уже завтра.

 

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