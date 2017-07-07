В Сети появился новый трейлер экшен-триллера «Похищение», где Холли Берри воплотила образ матери-одиночки, которая не остановится ни перед чем ради спасения похищенного сына.

Типичная прогулка в парке превращается в кошмар для матери-одиночки Карлы Дайсон (Холли Берри), когда её сын внезапно исчезает. Оставшись без сотового телефона и понимая, что она не успевает дождаться прибытия полицейских, Карла прыгает в свою машину и отправляется в погоню за похитителями. Теперь разъяренная мать должна рискнуть всем, чтобы не упустить из виду и спасти своего похищенного сына.

Постановщиком фильма выступил Луис Прието («Нация Z», «Я хочу тебя»), продюсированием занимается работавший над «Трансформерами» Лоренцо ди Бонавентура. Написание сценария доверили Нэйту Гуолтни («Боксер-марионетка»).

На российские экраны «Похищение» попадет 3 августа.