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Новости кино

Сжигая книги

20.04.2017 11:40
Сжигая книги

Антиутопии возвращаются в моду, и HBO готовят новую экранизацию одного из главных произведений жанра – «451 градуса по Фаренгейту» Рэя Брэдбери. Роли в проекте исполнят Майкл Шэннон и Майкл Б. Джордан.

Сюжет посвящен миру будущего, в котором все письменные издания безжалостно уничтожаются специальным отрядом пожарных-огнеметчиков, а интерес к книгам и их хранение преследуются по закону. Образ пожарного Монтэга воплотит Джордан, а Шэннон сыграет его наставника, Битти.

Написание сценария телевизионного фильма HBO доверили Рамину Бахрани и Амиру Надери, создателям драмы «99 домов». Бахрани также возьмет на себя обязанности режиссера картины.

 

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