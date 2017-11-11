Танцор поневоле

Опубликованы первые трейлер и постер комедии «Ночная смена» от режиссера Марюса Вайсберга («Бабушка лёгкого поведения»). Роли в фильме исполнили Владимир Яглыч, Павел Деревянко, Ксения Теплова, Наталья Бардо, Игорь Жижикин, Валентина Мазунина, Сергей Глушко, Елена Валюшкина и Эмин Агаларов.

Главный герой Макс теряет работу на заводе и, чтобы прокормить семью, вынужден согласиться на неожиданное предложение бывшей одноклассницы ‒ поработать стриптизером. Скрывая новую профессию от жены Ани, Макс попадает в массу удивительных и нелепых ситуаций и в итоге теряет доверие любимой женщины. Стремясь вернуть мир и гармонию в семью, он обращается за помощью к коллегам из стрип-клуба, что и вовсе приводит к хаотичным, но веселым последствиям.

На экраны кинотеатров «Ночная смена» попадет 4 января 2018 года.