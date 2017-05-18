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Танцы Логана

18.05.2017 08:30
Танцы Логана

EW поделились первыми кадрами из мюзикла «Величайшего шоумена Земли», сюжет которого посвящен истории американского шоумена Финеаса Тейлора Барнума, основавшего знаменитый бродячий цирк Братьев Ринглинг. Главные роли исполняют Хью Джекман, Зак Эфрон и Мишель Уильямс.

Будучи никому неизвестным и почти ничего не имея за душой, Ф.Т. Барнум произвел революцию в мире развлечений XIX-го века, основав один из самых популярных бродячих цирков, гастролирующих в США, молва о котором вскоре вышла далеко за пределы американского континента.
 
Зак Эфрон воплотит образ харизматичного и успешного театрального продюсера Филиппа, который работал вместе с Барнумом, в итоге став одним из его ближайших друзей. Зендая Коулман сыграет артистку, выполняющую трюки на трапеции, и по совместительству возлюбленную персонажа Эфрона. Ребекка Фергюсон исполнит роль Дженни Линдхе, оперной певицы из Швеции.

Режиссерское кресло проекта занимает Майкл Грейси, сценаристами картины выступили Дженни БиксСекс в большом городе») и Билл Кондон («Чикаго», «Красавица и чудовище»).

Премьера «Величайшего шоумена Земли» намечена на 18 января 2018 года.

 

 

 

 

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