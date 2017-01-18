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Новости кино

Тайна Николая

18.01.2017 11:00
Тайна Николая

Разрабатываемый уже почти 10 лет сиквел криминальной драмы Дэвида Кроненберга «Порок на экспорт» наконец-то сдвинулся с мертвой точки. Согласно последним сообщениям, продолжение триллера о жизни русских воров в законе в Лондоне могут начать снимать уже в марте.

Синопсис нового фильма звучит так: «Сиквел, являющийся прямым продолжением первой ленты, вновь столкнет зрителя с бестолковым сыном мафиозного босса Кириллом (Венсан Кассель), пребывающим в уверенности, что после известных событий управление империей отца перейдет в его руки. Кирилл не подозревает, что его шофер и палач Николай (Вигго Мортенсен) на самом деле – работающий под прикрытием агент ФСБ…».

Сценаристом снова выступает Стивен Найт, который пообещал, что продолжение «Порока на экспорт» будет «гораздо лучше первой части». На данный момент неизвестно, планирует ли Кроненберг занять режиссерское кресло проекта, и вернутся ли к своим ролям Кассель и Мортенсен.

Датой релиза «Порок на экспорт 2» пока что не обзавелся.

 

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