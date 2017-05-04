Тайны офицеров

Два свежих постера киберпанковской ленты «Бегущий по Лезвию 2049» Дени Вильнёва с участием Райана Гослинга и вернувшегося к образу Рика Декарда Харрисона Форда.

После событий первой картины прошло 30 лет. Новый блэйд-раннер по имени Кей – офицер полиции Лос-Анджелеса (Райан Гослинг) – расследует давно позабытую тайну, способную погрузить в хаос остатки общества. Совершенное им открытие приводит героя к задаче отыскать Рика Декарда, бывшего блэйд-раннера, исчезнувшего 30 лет назад.

Над сценарием работали Хэмптон Фэнчер и Майкл Грин. В каст также вошли Джаред Лето, Робин Райт, Ана де Армас, Дэйв Батиста, Маккензи Дэвис, Сильвия Хукс, Ленни Джеймс, Баркхад Абди, Хиам Аббасс, Давид Дастмалчян, Карла Джури и Эдвард Джеймс Олмос.

На широких экранах «Бегущего по лезвию 2049» можно будет увидеть с 5 октября.