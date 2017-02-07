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Темный Феникс

07.02.2017 16:55
Темный Феникс

Как сообщает сайт My Entertainment World, производство нового фильма о Людях Икс начнется в Канаде 15 июня. Также был опубликован синопсис ленты, носящей рабочее название «Supernova».

Собранные вместе профессором Чарльзом Ксавье для защиты мира, который боится и ненавидит их, Люди Икс прошли через множество битв, путешествовали по бескрайним просторам галактики и сражались с безгранично могущественными противниками, но ничто из этого не смогло подготовить их к самому шокирующему испытанию в их жизни. Один из членов их команды – Джин Грей – обрела силу, находящуюся за гранью нашего понимания, и оказалась подчинена ей. Теперь команда мутантов должна решить, стоит ли существование целой вселенной жизни одной дорогой им женщины, – гласит синопсис.

Ранее продюсер Саймон Кинберг сообщал, что действие сюжета развернется в 1990-е годы. На данный момент неизвестно, планирует ли Брайан Сингер занять режиссерское кресло проекта.

 

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