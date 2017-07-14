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Тень репликантов

14.07.2017 12:40
Тень репликантов

Порция свежих кадров из sci-fi ленты Дени Вильнёва «Бегущий по лезвию 2049» с участием Райана Гослинга, Харрисона Форда, Робин Райт и Сильвии Хукс. В широком прокате фильм стартует 5 октября.

Действие «Бегущего по лезвию 2049» развернется спустя 30 лет после событий первой картины. Новый блэйд-раннер по имени Кей – офицер полиции Лос-Анджелеса (Райан Гослинг) – расследует давно позабытую тайну, способную погрузить в хаос остатки общества. Совершенное им открытие приводит героя к задаче отыскать Рика Декарда (Харрисон Форд), бывшего блэйд-раннера, исчезнувшего 30 лет назад.

Над сценарием работали Хэмптон Фэнчер и Майкл Грин. В каст также вошли Джаред Лето, Ана де Армас, Дэйв БатистаМаккензи Дэвис, Ленни Джеймс, Баркхад Абди, Хиам Аббасс, Давид Дастмалчян, Карла Джури и Эдвард Джеймс Олмос.

 

 

 

 

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