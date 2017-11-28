Тонкий намек

В интервью с Deadline Дени Вильнёв рассказал забавную историю, случившуюся на съемках «Бегущего по лезвию 2049», когда режиссер прогнал с площадки докучавшего ему Ридли Скотта.

«Однажды он пришел на съемочную площадку и какое-то время стоял позади меня, это было невыносимо. Я решил пошутить и спросил: “Эй, Ридли, а кто твой любимый режиссер?”. Он ответил: “Мне нравятся Ингмар Бергман и Кубрик”. А я ему: ”И я люблю Бергмана. Но как бы ты, Ридли, почувствовал бы себя, если бы Бергман пришел к тебе на съемки и стоял над душой?”. Он рассмеялся и всё-таки покинул площадку. В тот момент я как раз снимал сцену с Харрисоном Фордом и подумал: ”Ну нет, так дальше не пойдет”», ‒ поделился Вильнёв.

Следующим проектом режиссера станет новая киноадаптация «Дюны», ради создания которой Вильнёв даже отказался от 25-го фильма про Джеймса Бонда.