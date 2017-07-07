Травма Бартона

На проходящий в данный момент в Карловых Варах кинофестиваль актер Джереми Реннер прибыл с гипсом: исполнитель роли Клинта Бартона получил травму на съемочной площадке новых «Мстителей», сломав обе руки. «Что поделать, это часть работы», – прокомментировал Реннер случившееся.

Тем не менее, актер полон энтузиазма и в ближайшее время собирается приступить к съемкам в комедии «Кошки-мышки» с Эдом Хелмсом: «Это не экшен-фильм, и выполнять какие-то сложные трюки, драться с кучей людей и вытворять нечто сумасшедшее там не потребуется. Поэтому на работу травма особо не повлияет, разве что одеваться по утрам стало труднее».

В широком прокате блокбастер «Мстители: Война бесконечности» окажется 4 мая 2018 года, премьера же ленты «Кошки-мышки» запланирована на 28 июня 2018-го.