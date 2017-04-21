Клинт Иствуд готовится экранизировать книгу «The 15:17 To Paris: The True Story Of A Terrorist, A Train, And Three American Heroes», посвященную трем американцам, которые в 2015 году задержали террориста в поезде по пути из Брюсселя в Париж.

26-летний уроженец Марокко, вооружившись автоматом АК-47 и внушительным количеством боеприпасов, открыл стрельбу в поезде, планировав убить около 500 человек. Однако среди пассажиров оказались три американца, Энтони Сэдлер, Алек Скарлатос и Спенсер Стоун, которым вместе с членами поездной бригады удалось нейтрализовать боевика.

Автором сценария выступила дебютантка Дороти Блискал. В ближайшее время Иствуд приступит к кастингу, поскольку съемки картины режиссер планирует начать в этом году.