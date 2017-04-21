Наверх
Фильмы 2017 Время первых Танцы насмерть Последствия Форсаж 8 Кухня. Последняя битва Урфин Джюс и его деревянные солдаты Секретный агент Затерянный город Z Никита Кожемяка
Дачники-неудачники.
10 хорроров об опасностях уединенного отдыха
Детский ад.
13 самых пугающих детей в кино
Как пройти в библиотеку?
10 самых запутанных кинолабиринтов
Боль и кровь.
12 самых жестких и провокационных сцен в телесериалах
Второй эшелон.
7 спин-оффов, способных встряхнуть франшизы
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Три героя

21.04.2017 13:15
Три героя

Клинт Иствуд готовится экранизировать книгу «The 15:17 To Paris: The True Story Of A Terrorist, A Train, And Three American Heroes», посвященную трем американцам, которые в 2015 году задержали террориста в поезде по пути из Брюсселя в Париж.  

26-летний уроженец Марокко, вооружившись автоматом АК-47 и внушительным количеством боеприпасов, открыл стрельбу в поезде, планировав убить около 500 человек. Однако среди пассажиров оказались три американца, Энтони Сэдлер, Алек Скарлатос и Спенсер Стоун, которым вместе с членами поездной бригады удалось нейтрализовать боевика.

Автором сценария выступила дебютантка Дороти Блискал. В ближайшее время Иствуд приступит к кастингу, поскольку съемки картины режиссер планирует начать в этом году. 

 

 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Отцы невест. 13 кинозвезд, к которым опасно набиваться в зятья (Евгений Ухов, Film.ru)
12.01.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Отцы невест

Если у нас теща, хоть и является объектом шуток, часто особенно злых, но имеет серьезное влияние на дочь и ее избранника, то за рубежом на потенциального зятя куда больший ужас наводит отец невесты  →
Вот на эти два процента я и живу…. 18 кинозвезд, имеющих бизнес на стороне (Евгений Ухов, Film.ru)
16.12.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Вот на эти два процента я и живу…

Работа в кино – дело рискованное: сегодня ты звезда с многомиллионными контрактами, а завтра на твоем лице печать уныния имени Николаса Кейджа, за плечами миллионные долги и безрадостное...  →
Боевое братство. 10 голливудских звезд, служивших в армии (Борис Иванов, Film.ru)
16.11.2016
Борис Иванов, Film.ru

Боевое братство

Чтобы сыграть крутого парня, не обязательно им быть, но личный опыт не помешал еще ни одному актеру. Кто из голливудских звезд отдал родине не только экранный, но и военный долг?  →
Экипаж приветствует вас на борту. 12 голливудских звезд, страстно любящих небо (Евгений Ухов, Film.ru)
21.04.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Экипаж приветствует вас на борту

Любовь к небу – не какое-то абстрактное понятие, ощущение свободы, которое человек получает во время полета, действительно заставляет чувствовать необыкновенное воодушевление и подъем  →
Если бы президентом был я…. 15 актеров, попробовавших себя в большой политике (Евгений Ухов, Film.ru)
19.10.2015
Евгений Ухов, Film.ru

Если бы президентом был я…

«В 2020 году я, возможно, выдвину свою кандидатуру на пост Президента США!» – с таким заявлением несколько дней назад со страниц своего аккаунта в Instagram обратилась к...  →
показать еще

Новости по теме

30.06.2016
Первый трейлер «Чуда на Гудзоне».
20.12.2015
Новый фильм Клинта Иствуда получил дату премьеры.
18.08.2015
Лора Линни снимется в байопике «Салли».
12.08.2015
Аарон Экхарт станет вторым пилотом
19.06.2015
Том Хэнкс может сыграть у Клинта Иствуда

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

12 красоток, сыгравших «дурнушек» 12 красоток, сыгравших «дурнушек»
7 голливудских фильмов, перевирающих американское законодательство 7 голливудских фильмов, перевирающих американское законодательство
13 экранизаций, не уступающих книге 13 экранизаций, не уступающих книге
13 фильмов, обманывающих зрителя открывающей сценой 13 фильмов, обманывающих зрителя открывающей сценой
12 фантастических фильмов, предсказывающих ближайшее будущее 12 фантастических фильмов, предсказывающих ближайшее будущее
17 самых значимых независимых фильмов 17 самых значимых независимых фильмов

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть