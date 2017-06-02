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Триптих Бэя

02.06.2017 16:30
Триптих Бэя

Опубликован свежи локализованный баннер блокбастера Майкла Бэя «Трансформеры: Последний рыцарь». Премьера пятого фильма фантастической франшизы намечена на 22 июня.

По сюжету пятого фильма, люди и Трансформеры находятся на войне, а Оптимус Прайм исчез. Ключ к спасению будущего лежит глубоко в тайнах прошлого, в скрытой истории присутствия Трансформеров на планете Земля. Спасение планеты ложится на плечи неожиданного альянса, состоящего из Кэйда Йегера (Марк Уолберг), Бамблби, английского Лорда Эдмунда Бёртона (сэр Энтони Хопкинс) и оксфордского профессора (Лора Хэддок).

Джош Дюамель снова воплотил образ полковника Уильяма Леннокса, Тайриз Гибсон сыграл сержанта Роберта Эппса, Стэнли Туччи вернулся к роли Джошуа Джойса, а Изабела Монер изобразила новую героиню по имени Изабела. Также в касте значится Лайам Гэрриган, воплощающий образ Короля Артура, Джеррод Кармайкл и Сантьяго Кабрера, чьи роли не раскрываются.

 

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