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Триумф Блума

16.10.2017 10:00
Триумф Блума

Хоррор «Счастливого дня смерти» от Blumhouse обогнал в американском прокате «Бегущего по лезвию 2049», попав на первую строчку топа бокс-офиса с $26,5 миллиона за дебютный уик-энд.

Тем временем киберпанковсая лента Дени Вильнёва принесла за вторую неделю проката еще $15,1 миллиона. Общемировые сборы «Бегущего» на данный момент составляют $158,6 миллиона. Третье место отошло боевику «Иностранец» с Джеки Чаном и Пирсом Броснаном в главных ролях, заработавшему за первые выходные в США $12,8 миллиона.

 

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