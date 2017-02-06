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Тяжелая ночка

06.02.2017 14:50
Тяжелая ночка

Два новых промо-ролика боевика «Джон Уик. Вторая Глава», создатели которых снова иронизируют по поводу одновременной премьеры с лентой «На 50 оттенков темнее» и  напоминают о приближении 14 февраля.

Легендарный наемный убийца Джон Уик (Киану Ривз) ушел на покой и планирует вести тихую спокойную жизнь, забыв о жестоких бандитах и кровавых разборках. Но планы рушатся, когда его бывший соратник устраивает заговор с целью захватить контроль над секретной международной гильдией убийц. Много лет назад Джон дал кровную клятву помогать коллеге, и теперь он вынужден вернуться из отставки и вновь взять в руки оружие. Его дорога лежит в далекий Рим, где ему придется вступить в схватку с одними из самых смертоносных убийц в мире и задействовать все свои навыки, чтобы остаться в живых.

Режиссерское кресло занимал Чэд Стахелски, снявший первую часть хитового экшена, над сценарием снова трудился Дерек Кольстад. Помимо Киану в фильме появятся Джон ЛегуизамоЛоуренс ФишбернБриджет МойнэхэнИэн МакШэйнЛэнс РеддикПитер СтормареРуби Роуз и рэпер Коммон.

Отечественный релиз «Джона Уика 2» намечен на 9 февраля.

 

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