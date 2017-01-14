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Тыквы Асгарда

14.01.2017 08:30
Тыквы Асгарда

Тайка Вайтити выложил фото со съемочной площадки второй части короткометражки «Команда Тора», которая рассказывала о том, чем занимался герой Криса Хемсворта во время разборки Капитана Америка и Железного Человека в «Первом мстителе: Противостояние». Ролик увидит свет одновременно с выходом Blu-Ray издания «Доктора Стрэнджа».

По сюжету блокбастера «Тор 3: Рагнарёк», Тор заключен на другом конце вселенной без своего могучего молота и пытается найти способ быстрее попасть обратно в Асгард, чтобы остановить Рагнарёк – процесс разрушения его родного мира, несущий конец Асгардийской цивилизации – от могущественной новой угрозы в лице безжалостной Хелы (Кейт Бланшетт). Но сначала ему предстоит выстоять в смертельном гладиаторском поединке против одного из Мстителей – Невероятного Халка (Марк Руффало).

Свои силы с Тором и Халком объединит и Доктор Стрэндж в исполнении Бенедикта Камбербэтча. Также в третьем «Торе» значатся Карл Урбан, Тесса Томпсон (Валькирия), Джефф Голдблюм, примеривший на себя образ Грандмастера – персонажа, командующего боями на планете Сакаар, и Сэм Нилл, чья камео-роль тщательно скрывается. 

Мировая премьера третьей части трилогии сольных фильмов о Торе намечена на 3 ноября.

 

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