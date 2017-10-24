Уберечь Хлою

Второй постер чёрно-белой комедии режиссера и сценариста Луи Си Кея «Я люблю тебя, папочка», пародирующей фильмы Вуди Аллена. Главные роли сыграли Хлоя Грейс Морец, Джон Малкович, Роуз Бирн, Чарли Дэй и сам Луи Си Кей.

В центре сюжета находится дочь успешного телесценариста и писателя Чайна (Грейс Морец), к которой начинает проявлять любовный интерес 80-летний режиссёр Лесли Гудвин (Малкович) с довольно пугающим прошлым. Обеспокоенному отцу девушки придётся разобраться со сложившейся ситуацией.

Дата выхода картины в широкий прокат не разглашается.