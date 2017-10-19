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Бойфренд Чайны

19.10.2017 10:00
Бойфренд Чайны

Дебютный трейлер и постер чёрно-белой комедии Луи Си Кея «Я люблю тебя, папочка», пародирующей фильмы Вуди Аллена. Главные роли исполнили Хлоя Грейс Морец, Джон Малкович, Роуз Бирн, Чарли Дэй и сам Луи Си Кей.

В центре сюжета находится дочь успешного телесценариста и писателя Чайна (Грейс Морец), к которой начинает проявлять любовный интерес 80-летний режиссёр Лесли Гудвин (Малкович) с довольно пугающим прошлым. Обеспокоенному отцу девушки придётся разобраться со сложившейся ситуацией.

Дата выхода ленты в широкий прокат не называется.

 

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