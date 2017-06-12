Украсть Бугатти

Опубликован свежий постер экшена «Овердрайв» от режиссера Антонио Негрета («Транзит»). Сюжет ленты посвящен двум братьям-авантюристам в исполнении Скотта Иствуда и Фредди Торпа.

Два автомобильных вора, братья Эндрю и Гаррет Фостеры, специализируются на угоне самых роскошных и дорогих машин. Однажды Фостерам предлагают украсть Bugatti 1937 года, оцениваемый в миллионы евро, поэтому братья отправляются на юг Франции. Но в итоге Эндрю и Гаррет оказываются пойманы местным криминальным авторитетом по имени Джакомо Морье (Симон Абкарян), которому и принадлежит раритетная Бугатти. В обмен на их жизни Морье предлагает братьям обокрасть его заклятого врага Макса Клемпа (Фабиан Волром), угнав самую ценную машину гангстера – Ferrari 250 GTO 1962-го года выпуска.

Также в актерский состав ленты входят Ана де Армас, Клеменс Шик, Джая Уайсс, Мусса Мааскри, Джошуа Фитусси и другие. Сценарий написали Майкл Брандт и Дерек Хаас («Особо опасен», «Двойной форсаж»).

На российских экранах «Угонщики» окажутся 20 июля.